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«Адмирал Кузнецов» превратился в плавучую катастрофу

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  • 30.07.2025, 10:51
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«Адмирал Кузнецов» превратился в плавучую катастрофу

Военные начали открыто говорить о его утилизации.

Авианосец «Адмирал Кузнецов», единственный в составе ВМФ России, скорее всего будет списан после череды неудач и аварий, превративших корабль в символ упадка российского флота, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

С момента последнего боевого выхода в 2017 году «Адмирал Кузнецов» пережил множество инцидентов: пожар, обрушение крана на палубу, затопление единственного сухого дока, пригодного для его ремонта. В 2024 году часть экипажа была переброшена на фронт в Украину, а ремонт был приостановлен. Сейчас никаких работ на корабле не ведется, а российские военные чиновники начали открыто говорить о его утилизации.

Построенный в 1980-х годах и введенный в строй незадолго до распада СССР, авианосец так и не стал полноценным боевым инструментом. Его единственная полноценная боевая операция — участие в сирийской кампании в 2016 году, где он потерял два самолета при посадке. После возвращения на базу в 2017 году корабль ушел в затянувшийся ремонт, который так и не был завершен.

На фоне финансового кризиса, вызванного войной в Украине, содержание устаревшего и проблемного авианосца стало невозможным. Даже если бы корабль удалось восстановить, он остался бы устаревшим как по конструкции, так и по авиационному составу, уступающим флотам Франции, Индии и Великобритании.

Решение о списании «Адмирала Кузнецова» станет не просто концом корабля, но и отражением глубокого кризиса в российском флоте. В условиях стагнации судостроения и устаревания большей части флота, Россия, вероятно, откажется от концепции авианосцев в пользу других форм морской силы.

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