«Это Перл-Харбор для поездов!»3
- 30.07.2025, 11:11
- 5,442
Россиян шокировала атака БПЛА на железнодорожную станцию в городе Сальск.
В сети опубликована видеозапись, на которой двое россиян снимают атаку украинских беспилотников на железнодорожную инфраструктуру города Сальск Ростовской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, объекты в Сальске атаковало по меньшей мере пять БПЛА. Работы российской ПВО на записи не слышно.
Двое россиян наблюдают за атакой БПЛА на железнодорожную станцию в городе Сальск: "Пятый уже. Громко. Это Перл-Харбор для наших поездов!".