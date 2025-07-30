«Это Перл-Харбор для поездов!» 3 30.07.2025, 11:11

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Россиян шокировала атака БПЛА на железнодорожную станцию в городе Сальск.

В сети опубликована видеозапись, на которой двое россиян снимают атаку украинских беспилотников на железнодорожную инфраструктуру города Сальск Ростовской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, объекты в Сальске атаковало по меньшей мере пять БПЛА. Работы российской ПВО на записи не слышно.

Двое россиян наблюдают за атакой БПЛА на железнодорожную станцию в городе Сальск: "Пятый уже. Громко. Это Перл-Харбор для наших поездов!".

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