закрыть
30 июля 2025, среда, 12:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Это Перл-Харбор для поездов!»

3
  • 30.07.2025, 11:11
  • 5,442
«Это Перл-Харбор для поездов!»

Россиян шокировала атака БПЛА на железнодорожную станцию в городе Сальск.

В сети опубликована видеозапись, на которой двое россиян снимают атаку украинских беспилотников на железнодорожную инфраструктуру города Сальск Ростовской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, объекты в Сальске атаковало по меньшей мере пять БПЛА. Работы российской ПВО на записи не слышно.

Двое россиян наблюдают за атакой БПЛА на железнодорожную станцию в городе Сальск: "Пятый уже. Громко. Это Перл-Харбор для наших поездов!".

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич
Путем Милошевича
Путем Милошевича Константин Эггерт
Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип
Что будет с Путиным осенью
Что будет с Путиным осенью Юрий Федоренко