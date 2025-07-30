Bloomberg: Экспорт российской нефти в Турцию рухнул 30.07.2025, 13:59

Кремль теряет деньги.

В январе-июле 2025 года Россия сократила экспорт нефти на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает Bloomberg.

По данным издания, поставки российской нефти в июле тоже сокращаются. С 29 июня по 27 июля морские поставки российского «черного золота» в среднем составляли 3,22 млн баррелей в сутки, что примерно на 3% меньше, чем за период с 22 июня по 20 июля. В частности, экспорт российской нефти в Турцию в течение указанного периода сократился до 12-недельного минимума.

Отмечается, что недельная прибыль от экспорта российской нефти за период с 21 по 27 июля упала на 230 миллионов долларов, до 1,14 миллиардов долларов. При том, что самый популярный экспортный сорт нефти РФ - Urals - дешевеет. Нефть из Балтийского и Черного морей подешевела примерно на 50 центов за баррель, до средней цены около 58,60 долларов за баррель в течение недели.

Вместе с тем, журналисты отмечают, что сокращение поставок может быть частично связано с выполнением РФ обязательств перед ОПЕК+ по ограничению поставок нефти.

«Является ли это причиной, станет понятно в октябре, когда стране теоретически позволят добывать значительно больше», - отмечают журналисты.

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