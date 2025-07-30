Глава МИД Литвы ответил сторонникам снятия санкций с режима Лукашенко 1 30.07.2025, 16:46

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Вильнюс намерен ужесточить ограничительные меры.

Сейчас в Литве «не происходит никаких процессов, связанных с пересмотром санкционной политики и конкретных мер в отношении Беларуси [в сторону ослабления]», заявил журналистам 30 июля в здании правительства литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис.

«Наоборот, мы смотрим, куда нам следует расширить этот круг [санкций] и какие еще меры воздействия применить, — цитирует чиновника новостной портал Delfi. — Жаль, что депутаты Сейма, распространяющие необоснованные слухи, не приходят на заседания, где у нас есть возможность поговорить, и теперь создают вокруг себя пузырь, будто здесь что-то назревает».

Будрис не назвал конкретных депутатов, которые распускают эти слухи.

При этом глава литовской дипломатии не стал детально комментировать предложение терминала сыпучих грузов Клайпедского порта (Birių krovinių terminalas, BKT), которое находится на рассмотрении правительства, о том, чтобы заключить мировое соглашение и возобновить транзит белорусских калийных удобрений.

«Не буду вдаваться в подробности, потому что еще один момент, связанный с публичностью, заключается в том, что у нас сейчас идет арбитражный процесс, в котором будет оцениваться все, что находится в публичном пространстве. Мой интерес — говорить об этой ситуации сухо, четко и юридически обоснованно. Могу сказать, что различные оценки наносят ущерб Литве», — сказал Будрис.

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