закрыть
31 июля 2025, четверг, 11:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Премьер Литвы уходит в отставку

  • 31.07.2025, 11:12
Премьер Литвы уходит в отставку
Гинтаутас Палуцкас
Фото: Skirmantas Lisauskas/BNS

Гинтаутас Палуцкас покидает свой пост на фоне журналистского расследования.

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас решил уйти в отставку как с должности главы правительства, так и с поста председателя Литовской социал-демократической партии, сообщили источники LRT.

Позже новость подтвердил и президент Гитанас Науседа, который сообщил, что премьер-министр сегодня утром объявил о своей отставке.

«Сегодняшняя новость заключается в том, что Г. Палуцкас позвонил утром и объявил о своей отставке», - сказал президент Литвы в четверг.

По словам Гитанаcа Науседы, пока «ничего из фундаментальных вещей не меняется».

«Литовская социал-демократическая партия, которая победила на парламентских выборах и имеет большинство в Сейме, начнёт консультации по формированию возможной коалиции», — прокомментировал президент.

В четверг стало известно, что Служба расследования финансовых преступлений провела обыски в компании жены брата Палуцкаса — Dankora, которая получила европейские субсидии и закупала аккумуляторные системы у фирмы Garnis, частично принадлежащей самому премьеру. Финальным ударом стала информация о том, что компания Dankora, связанная с семьёй Палуцкаса, получила европейскую помощь, значительную часть которой потратила на закупки в его же компании. После огласки фирма поспешила отказаться от субсидии.

Несмотря на всё это, Палуцкас до последнего отрицал обвинения, а президиум его партии заявлял, что он должен продолжать работу до завершения расследований. Однако политическое давление, как видно, оказалось слишком сильным.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич
Путем Милошевича
Путем Милошевича Константин Эггерт
Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип