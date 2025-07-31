Премьер Литвы уходит в отставку 31.07.2025, 11:12

Гинтаутас Палуцкас

Фото: Skirmantas Lisauskas/BNS

Гинтаутас Палуцкас покидает свой пост на фоне журналистского расследования.

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас решил уйти в отставку как с должности главы правительства, так и с поста председателя Литовской социал-демократической партии, сообщили источники LRT.

Позже новость подтвердил и президент Гитанас Науседа, который сообщил, что премьер-министр сегодня утром объявил о своей отставке.

«Сегодняшняя новость заключается в том, что Г. Палуцкас позвонил утром и объявил о своей отставке», - сказал президент Литвы в четверг.

По словам Гитанаcа Науседы, пока «ничего из фундаментальных вещей не меняется».

«Литовская социал-демократическая партия, которая победила на парламентских выборах и имеет большинство в Сейме, начнёт консультации по формированию возможной коалиции», — прокомментировал президент.

В четверг стало известно, что Служба расследования финансовых преступлений провела обыски в компании жены брата Палуцкаса — Dankora, которая получила европейские субсидии и закупала аккумуляторные системы у фирмы Garnis, частично принадлежащей самому премьеру. Финальным ударом стала информация о том, что компания Dankora, связанная с семьёй Палуцкаса, получила европейскую помощь, значительную часть которой потратила на закупки в его же компании. После огласки фирма поспешила отказаться от субсидии.

Несмотря на всё это, Палуцкас до последнего отрицал обвинения, а президиум его партии заявлял, что он должен продолжать работу до завершения расследований. Однако политическое давление, как видно, оказалось слишком сильным.

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