закрыть
31 июля 2025, четверг, 19:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

TIME: ИИ Grok от Илона Маска научится создавать видео

  • 31.07.2025, 19:27
TIME: ИИ Grok от Илона Маска научится создавать видео

Это может спровоцировать новый скандал.

Компания xAI миллиардера Илона Маска анонсировала новую функцию в чат-боте Grok под названием Imagine, которая позволит пользователям создавать шестисекундные видео с озвучкой по текстовому запросу, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Сотрудник xAI Мати Рой сообщил, что функция включает «контент для взрослых». Некоторые примеры опубликованных роликов уже были помечены платформой X как контент «для взрослых».

Функция будет доступна в октябре, но часть пользователей уже получила ранний доступ. Маск отметил, что разработчики все еще дорабатывают технические детали. Imagine станет частью Grok 4, который xAI называет «самым умным ИИ в мире».

Однако обновление вызвало волну критики и опасений, особенно из-за возможности создания дипфейков — фальсифицированных видео с подменой лиц и тел. Представители Национального центра по борьбе с сексуальной эксплуатацией обвинили xAI в содействии цифровому насилию и распространению непристойных изображений без согласия.

В прошлом Grok уже становился объектом скандалов — в том числе после создания сексуализированных персонажей и антисемитских высказываний. Пользователи также жаловались, что их изображения превращались в порнографию без разрешения.

На фоне этих инцидентов законодатели США усиливают регулирование: в мае был подписан закон, обязывающий платформы оперативно удалять интимные изображения, созданные без согласия.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич
Путем Милошевича
Путем Милошевича Константин Эггерт
Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип