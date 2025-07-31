TIME: ИИ Grok от Илона Маска научится создавать видео 31.07.2025, 19:27

Это может спровоцировать новый скандал.

Компания xAI миллиардера Илона Маска анонсировала новую функцию в чат-боте Grok под названием Imagine, которая позволит пользователям создавать шестисекундные видео с озвучкой по текстовому запросу, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Сотрудник xAI Мати Рой сообщил, что функция включает «контент для взрослых». Некоторые примеры опубликованных роликов уже были помечены платформой X как контент «для взрослых».

Функция будет доступна в октябре, но часть пользователей уже получила ранний доступ. Маск отметил, что разработчики все еще дорабатывают технические детали. Imagine станет частью Grok 4, который xAI называет «самым умным ИИ в мире».

Однако обновление вызвало волну критики и опасений, особенно из-за возможности создания дипфейков — фальсифицированных видео с подменой лиц и тел. Представители Национального центра по борьбе с сексуальной эксплуатацией обвинили xAI в содействии цифровому насилию и распространению непристойных изображений без согласия.

В прошлом Grok уже становился объектом скандалов — в том числе после создания сексуализированных персонажей и антисемитских высказываний. Пользователи также жаловались, что их изображения превращались в порнографию без разрешения.

На фоне этих инцидентов законодатели США усиливают регулирование: в мае был подписан закон, обязывающий платформы оперативно удалять интимные изображения, созданные без согласия.

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