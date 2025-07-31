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США повысят пошлины на европейские вина

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  • 31.07.2025, 19:42
США повысят пошлины на европейские вина

С 1 августа.

Американские пошлины на вино и крепкий алкоголь, произведенный в ЕС, составят 15% вместо 10% уже с 1 августа. Об этом пишет Reuters.

27 июля Брюссель и Вашингтон заключили рамочное торговое соглашение, согласно которому на большую часть импортируемых из ЕС в США товаров будет установлена пошлина в размере 15%. Ожидалось, что некоторые товары, в частности вино, будут освобождены от нее. Сейчас представители ЕС говорят о том, что исключений для вина и другого алкоголя пока не будет.

«Комиссия по-прежнему полна решимости добиться и обеспечить максимальное количество изъятий, в том числе для традиционных продуктов ЕС, таких как вино и крепкие спиртные напитки. Мы не ожидаем, что вино и крепкие спиртные напитки будут включены в первую группу, объявленную завтра США, в качестве исключения. И поэтому этот сектор будет подпадать под действие 15-процентного лимита», — цитирует издание представителя Комиссии по торговле Улофа Гилла.

В свою очередь, виноделы говорят о том, что даже временное увеличение пошлины до 15% способно нанести ущерб отрасли. Генеральный секретарь европейской группы производителей вина CEEV Игнасио Санчес Рекарте заявил, что подобная мера приведет к экономическим потерям не только в Европе, но и у американских предприятий, которые занимаются поставками вина из ЕС.

«В сочетании с изменением курса доллара США к евро общая финансовая нагрузка на сектор может достичь 30%. Инвестиции будут приостановлены, а объемы экспорта сократятся в ожидании окончательного соглашения», — считает он.

Итоги рамочного соглашения, принятого совместно США и ЕС будут опубликованы 1 августа. Reuters со ссылкой на дипломата, близкого к переговорам, пишет о том, что вопрос тарифов на вино и алкоголь из Европы будет обсуждаться не раньше осени.

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