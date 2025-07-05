Дроны ВСУ атаковали 15 российских регионов 1 5.07.2025, 11:47

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Стали известны первые итоги массированного налета.

В ночь на субботу, 5 июля, пятнадцать российских регионов подверглись массированной атаке со стороны украинских The Moscow Times. По данным ведомства, за ночь российские силы противовоздушной обороны сбили 94 беспилотных летательных аппарата над территориями Воронежской, Брянской, Белгородской, Саратовской, Новгородской, Курской, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Рязанской, Московской, Пензенской, Тульской областей, а также над Чувашской Республикой.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в свою очередь, заявил об успешном ударе по военному аэродрому «Борисоглебск» в Воронежской области. По информации украинской стороны, на данном объекте размещаются российские истребители Су-34, Су-35С и Су-30СМ. Согласно сообщению Генштаба ВСУ, ударом был поражен склад с управляемыми авиабомбами, а также учебно-боевой самолет и, предположительно, другие воздушные цели. Масштабы ущерба уточняются.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что один из дронов упал на крышу «пустующего здания» АО «ВНИИР», деятельность которого была приостановлена еще после предыдущей атаки в июне. Второй беспилотник, по его словам, повредил строящееся здание склада на Лапсарском проезде. Николаев подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал.

О повреждениях жилых домов в Энгельсе и Саратове в результате атаки дронов сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. В своем телеграм-канале он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, и на месте работают все экстренные службы.

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге дважды вводил временные ограничения на полеты в связи с угрозой безопасности, что привело к задержке более 50 рейсов. Согласно информации пресс-службы воздушной гавани, ограничения действовали начиная с 23:15 мск 4 июля. Пассажирам в период ожидания предоставлялись вода и питание. Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

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