В Курской области России продолжаются масштабные рейды мародеров 6.07.2025, 5:00

Власти бессильны.

В Курской области РФ продолжаются масштабные рейды мародеров. Что происходит в российском приграничье и почему власти бессильны, рассказывает «Новая газета. Европа».

На прошлой неделе в Суджанском районе Курской области РФ, ранее частично оккупированном украинской армией, погиб местный начальник военной полиции Алексей Жаров. Как рассказал врио губернатора Александр Хинштейн, он был убит при попытке задержать мародеров, орудовавших в разрушенном войной районе:

«Алексей служил в Кореневском, а затем Глушковском и Суджанском районах. Помогал жителям, которые остались в приграничье. Даже в самые трудные моменты он проявлял искреннюю заботу и человечность», — написал чиновник.

Хинштейн не раскрыл никаких деталей убийства, кем были мародеры, сколько их было и чем они вооружены, но отметил, что подозреваемые задержаны. Однако публичного суда над ними, скорее всего, не будет, ведь Кремль тщательно замалчивает тему неконтролируемого мародерства, а органы правопорядка игнорируют происходящее.

Жарова в Приграничье знали многие. Как начальник военной полиции он регулярно выезжал в «серую зону» и, вероятно, был хорошо знаком с существующими там проблемами. В военную полицию, где служил Жаров, местные жители массово обращались, обнаружив свои дома разграбленными, хотя никаких вражеских войск в их селах не было. Расследование и предотвращение таких преступлений — одна из функций военной полиции.

По словам депутата областной думы Золотарева, «многие жители приграничных районов помнят его [Жарова] бескорыстную помощь гражданским лицам». Восторженно о погибшем отзываются и другие чиновники, включая Хинштейна, однако о его «профессиональной биографии» все они упорно молчат. О жизни и карьере Жарова решилась рассказать только Z-блогер Анна Долгарева:

«Сегодня погиб мой знакомый, капитан военной полиции с позывным Жара. Это с ним мы по Судже бегали. Интересный был человек. Служил в полиции. Сидел. Вышел через Вагнер. Отвоевал в штурмах. Восстановился в звании (капитан), пошел в военную полицию. Он был смелый, веселый и красивый», — рассказала она.

За что был осужден погибший офицер, Долгарева не пишет. Однако, по мнению другого собеседника, курского активиста, пожелавшего остаться анонимным, Жаров вовсе не был героем, каким его представляют Хинштейн и Золотарев: «Жаров — один из руководителей организованного мародерства в Кореневском районе и укрыватель убийства гражданских лиц, противодействующих такой деятельности. Это все, что я на данный момент готов о нем сказать», — заявил собеседник.

Однако пропагандисты уже поспешили поднять имя погибшего на щит: после трагической гибели Жарова по телеканалу «Россия 24» даже показали шестиминутный сюжет, где ведущие отдают погибшему всевозможные почести и даже предлагают назвать его именем одну из улиц. При этом пропагандисты ни слова не говорят о его уголовном прошлом и даже не пытаются объяснить, как так вышло, что офицер военной полиции среди белого дня гибнет от рук неизвестных мародеров. И все это происходит на территории, которую уже несколько месяцев контролирует российская армия.

От золота до микроволновок

По мнению курского блогера Владимира Синельникова, местные власти и военные либо сами причастны к хищению имущества, либо просто закрывают на это глаза. В соучастии и покрывательстве Синельников ранее обвинял главу Кореневского района Марину Дегтяреву, которую местные жители неоднократно просили отправить в отставку.

«Ленте.ру» Синельников рассказал, что мародеры в приграничных районах России чувствуют себя вольготно: «Проехать туда довольно просто. Местность контролируется только в ключевых точках. Можно проскочить».

По словам Синельникова, возвращаться на место преступления мародеры могут по несколько раз и часто попадают на камеры:

«Есть массовые случаи мародерства. О Глушковском районе говорил глава района Павел Золотарев. О Кореневском районе много говорили в соцсетях. У меня есть десятки видеозаписей с камер наблюдения в магазинах, на заправках, которые свидетельствуют об этом», — рассказывает блогер.

«В Теткино и Попово-Лежачах дома, сараи, погреба, гаражи все вскрыты, до единого. Когда-то все ржали над хохлами, их микроволновками, унитазами и т.д., теперь уже и самим не смешно», — делится с «Новой-Европа» в переписке жертва мародеров Сергей Д.

Впервые о массовых грабежах в Курской области заговорили еще в августе 2024 года, когда двое чеченцев обчистили филиал «Мегафона» в Глушково. Еще один случай произошел в селе Званное, где солдаты дважды обнесли пункт выдачи заказов маркетплейса Wildberries. Первое время российские власти называли подобные сообщения «информационным вбросом противника», но по мере того, как люди возвращались в свои дома, становилось ясно: мародеры заходили едва ли не в каждый дом. Пришлось уже и официально признать, что многочисленные слухи — правда, а за нападениями на дома суджан и кореневцев стоят «не только гражданские, но и военные» российской армии. В ноябре жители приграничных сел, возмущенные масштабами краж, даже обращались к Путину с просьбой восстановить справедливость:

«В ПГТ Коренево не было военных ВСУ ни дня, но все магазины, автозаправки, аптеки, уцелевшие жилые дома вскрыты и разграблены. <…> Люди лично видели, как мужчины в военной форме вскрывали дома, расстреливали собак, заходили в дома, магазины, аптеки, склады и выносили-вывозили имущество», — говорилось в их обращении.

Мародерство уже стало нормой. Этот факт чрезвычайно неудобен для властей РФ, потому что на десятки и сотни подтвержденных случаев наказание понесли лишь единицы. Только в январе этого года Курский гарнизонный военный суд вынес первый приговор по делу о мародерстве в Курской области. Военного Станислава Лопатина признали виновным по ч. 1 ст. 356.1 УК РФ. 23 января за мародерство в крупном размере с применением насилия был осужден еще один солдат — Никита Соболев. А прямо сейчас в Курске идет расследование в отношении пятерых штурмовиков, которые грабили дома и убили собственного сослуживца, когда тот решил бежать с фронта.

«Мародерят» от безнаказанности, считают местные жители

«Если бы с самого начала, еще в августе прошлого года, кого-либо из военных прилюдно за это наказали, такого бы беспредела не было бы, а потому, что все молчат, везде все хорошо, и получается что получается. Крайних уже никто не найдет и искать никто никого не будет. <…> Платят мало, трофеи никто не отменял… за мародерство же никого не привлекли, значит, начальство в доле, разрешает», — жалуется в районном чате местная жительница Татьяна.

По словам Валерия, собеседника из Курской области, мародерство — это массовое явление, «им заняты военные, в том числе комендатура, а также „волонтеры“», говорит он, намекая на то, что мародеры проникают в разрушенные районы под самыми разными предлогами: например, возвращаются проверить свой дом, а попутно залезают в соседский. Несмотря на то что война пришла в Курскую область почти год назад, там все еще есть чем поживиться:

«В разные волны мародерства выносят разное имущество. Сначала это были компактные ценности вроде золота, постепенно стали тащить все подряд, от инструмента до бытовой техники. Крадут также скот и предметы старины, антиквариат, организован сбыт краденого в Рыльске», — объясняет Валерий.

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