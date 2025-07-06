«Это самая главная вещь для победы над РФ» 6.07.2025, 9:17

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Виталий Портников

Портников озвучил вопрос №1.

Журналист Виталий Портников указал на проблему, решение которой приблизит момент завершения горячей фазы войны.

Сейчас для Украины важно нарастить производство дронов, чтобы добиться преимущества в этом виде средств поражения над врагом, выразил свое мнение Виталий Портников.

Чем больше у Украины будет дронов, тем больше российских военных объектов ВСУ смогут поражать, что приблизит Украину к моменту завершения войны.

Интервью Виталия Портникова для Янины Соколовой можно посмотреть на канале YouTube.

Сперва политический обозреватель заверил, что у Трампа нет «волшебной палочки», с помощью которой он мог бы убедить Путина в необходимости прекращения огня и переговоров.

Публицист также отметил, что таких рычагов влияния никогда не было и нет ни у кого из тех, кто занимал бы пост президента США. Единственное, чем могут помочь США, - предоставить много военной помощи.

«Если мы бьем по российским объектам, если это война дронов, если начинает гореть нефтепереработка и так далее, то это тоже очень важная составляющая, и это тоже может повлиять на то, что эта война закончится раньше, чем мы думаем. Война меняется технологически», - сообщил журналист.

После этого Виталий Портников отметил важный нюанс: «Нам нужно думать не о том, когда она закончится, а почему мы уступаем в производстве дронов россиянам. Это же самая главная вещь. Мы говорим, что тысяча дронов в день будет лететь из России по Украине. Почему тысяча дронов не может с Украины лететь по России? Это для меня вопрос №1».

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