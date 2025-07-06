Новороссийск в огне: как украинские дроны добивали Черноморский флот РФ

Новороссийск в огне: как украинские дроны добивали Черноморский флот РФ1
- 6.07.2025, 13:29
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Появились новые кадры комбинированной атаки.
В ночь на 6 июля и утром этого же дня Новороссийск, расположенный в Краснодарском крае РФ, стал мишенью для скоординированной атаки, в которой были задействованы как морские, так и воздушные беспилотники. Новые кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».
В течение нескольких часов в городе раздавались звуки стрельбы, взрывов, фиксировалась работа систем противовоздушной обороны. Местные жители жаловались на отсутствие сирен воздушной тревоги.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко объявил о перекрытии движения транспорта и запрете на прогулки по набережной. Угроза применения беспилотных катеров была отменена только утром, в 6:33 по местному времени.
В социальных сетях появились кадры горящего морского дрона, который, как утверждается, был подбит во время отражения нападения.