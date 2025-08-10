В России решили пересчитать всех воробьев 5 10.08.2025, 11:27

1,344

Зачем это нужно?

В России решили пересчитать всех полевых и домовых воробьёв. Всероссийскую перепись этих птиц объявили с 9 по 17 августа, пишет Telegraf.news.

Инициаторами экологической акции выступили Союз охраны птиц России, Зоологический музей МГУ им. М.В.Ломоносова, Всероссийское общество охраны природы, Союз фотографов дикой природы и другие государственные и общественные организации и фонды. Целью переписи организаторы переписи, которую проводят в два этапа, назвали получение актуальных сведений о численности воробьёв в России.

Дело в том, что в последние годы не только в России, но и во многих других странах мира (европейских и не только) учёные отмечают резкое снижение численности этих птиц. Причём фундаментальные причины резкого сокращения популяции этих пернатых учёным до конца не ясны.

Согласно исследованию, проведённому учеными из британского Королевского общества защиты птиц, BirdLife International и Чешского общества орнитологии, опубликованному в 2021 году, в Европе популяция домовых воробьев сократилась на 247 млн по сравнению с 1980 годом, а численность других некогда вездесущих видов птиц также резко сократилась.

Менее чем за четыре десятилетия исчезла каждая шестая птица – общая потеря 600 млн гнездящихся особей. Среди других распространённых видов, исчезающих с неба, – жёлтые трясогузки (на 97 млн меньше), скворцы (на 75 млн меньше) и жаворонки (на 68 млн меньше). Однако больше всего пострадал именно домовой воробей — его популяция сократилась на половину, а у его близкого родственника, полевого воробья, потеря составила 30 млн особей.

Как отметили учёные, общее и пропорциональное снижение численности птиц особенно заметно среди видов, связанных с сельскохозяйственными угодьями. Как полагают исследователи, это связано с изменением методов ведения сельского хозяйства, однако причины сокращения популяции домовых воробьёв, которые также исчезли из многих городов, достоверно пока не установлены. В качестве наиболее вероятных причин учёные называют нехватку корма, болезни, такие как птичья малярия, а также загрязнение воздуха.

В России масштабного и системного отслеживания численности воробьёв пока не проводили, поэтому и решили организовать периодическую перепись, привлекая к этой работе энтузиастов. В рамках акции жителей разных регионов страны попросили присмотреться к «воробьям на кустах» — сфотографировать птиц, понаблюдать за их поведением, а затем заполнить максимально подробную анкету на сайте проекта.

В первый же день акции на сайте зарегистрировалось почти полтысячи участников из 12 регионов России.

