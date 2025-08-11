FT: Лидеры ЕС предупредили Трампа 11.08.2025, 13:52

Президент США должен усилить давление на Россию.

На воскресных переговорах представителей европейских стран и Украины, где также присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс, было заявлено, что Вашингтону следует пригрозить России дополнительными санкциями, рассказали Financial Times нескольких официальных лиц, участвовавших в обсуждении или проинформированных о нем. «Путин действует только под давлением, – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. – Очевидно, что военное давление недостаточно сильно, а санкции США еще не применялись. Если бы они были введены, то значительно повлияли бы на российскую экономику. Я призываю президента США сделать это».

Кроме того, по мнению европейские чиновников, потенциальное соглашение о прекращении огня должно быть обеспечено жесткими санкциями за любые нарушения, которые гарантировали бы, что Россия не сможет воспользоваться экономическими выгодами от мира и затем возобновить войну. Встреча Дональда Трампа с Путиным на Аляске в ближайшую пятницу должна принести ощутимые результаты «либо в направлении усиления давления на Россию, либо в том, что Россия сама осознает, что эта война не может продолжаться», добавил Мерц.

В самой Европе в качестве одного из рычагов давления рассматривает замороженные российские резервы, сообщили два чиновника ЕС. «В какой-то момент может возникнуть дискуссия о том, что делать с этими активами, если Россия не компенсирует Украине нанесенные ею разрушения», – сказал высокопоставленный представитель ЕС.

Мерц в воскресенье должен был обсудить с президентом США его предстоящую встречу с Путиным. Другие европейские лидеры тоже хотят поговорить с Трампом, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. По словам чиновника ЕС, США активно участвуют в дипломатической работе и демонстрируют интерес к формулированию согласованной с Европой позиции.

Встреча на Аляске стала следствием того, что и Путин, и Трамп «загнали себя в угол», считает профессор Сэм Грин, специалист по российской политике из Королевского колледжа Лондона. Путин, по мнению Грина, не собирался объявлять о каких-либо мирных инициативах в установленные Трампом сроки – для него это означало бы проявить слабость под давлением; Трамп же обеспокоен перспективой введения санкций, так как, если они окажутся неэффективными, он может «дважды показаться слабым».

