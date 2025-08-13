В Турции из отелей планируют убрать систему «все включено»7
В стране обеспокоены масштабами пищевых отходов.
Правительство Турции планирует ограничить пищевые отходы в отелях и ресторанах, введя новые правила для «шведского стола» и «серпме» (завтраки с крошечных тарелок). Президентский совет по политике в сфере сельского хозяйства и продовольствия собирается в ближайшее время подать соответствующий законопроект в парламент, пишет Sabah.
Отмечается, что систему «все включено» (all inclusive) в турецких отелях предлагают заменить на «а-ля карт». Это формат, в рамках которого гости будут выбирать и заказывать только то, что съедят.
По данным Фонда предотвращения расточительства (TİSVA), в Турции ежегодно теряется около 23 млн тонн продуктов, а 35% овощей и фруктов не доходят до стола. Именно поэтому правительство хочет снизить масштабы пищевых отходов.
В издании подчеркнули, что особое внимание уделят хлебу. Журналисты отметили, что ежегодно в Турции выбрасывают около 4,38 млрд буханок.
Также правительство Турции планирует запретить выкидывать еду на улицу для бездомных животных, так как это загрязняет города и распространяет бактерии. Вместо этого остатки пищи предлагают централизованно передавать в приюты.
Кроме того, ресторанам предлагают запретить заставлять клиентов заказывать блюда строго на каждого человека. Например, трое посетителей смогут взять завтрак только на двоих.