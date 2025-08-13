В Минске произошла массовая драка иностранцев 13.08.2025, 14:44

Видеофакт.

В Telegram-канале «Минчанин» появилось видео массовой драки в столице. Возле магазина «Алми», как утверждает канал, началась потасовка, в которой участвовали пакистанцы.

По словам очевидца, иностранцы «что-то не поделили».

Напомним, 11 апреля Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Политики договорились о возможном приезде в Беларусь 100−150 тысяч трудовых мигрантов из исламской республики.

Еще в начале января Александр Лукашенко предлагал привлекать трудовых мигрантов из Таджикистана, Сирии, Узбекистана.

