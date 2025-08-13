Как ИИ влияет на образование 1 13.08.2025, 18:21

Этот инструмент следует применять по назначению.

В университетах и школах продолжаются споры о роли искусственного интеллекта в образовании. Многие преподаватели, особенно в гуманитарных дисциплинах, относятся к его использованию скептически, считая, что он мало способствует развитию критического мышления и глубокого понимания материала, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты подчеркивают, что ИИ — лишь очередное звено в цепочке образовательных технологий, начиная с телевизора и пишущей машинки, которые когда-то также считались революционными. Сегодня он чаще выполняет рутинные задачи и не всегда связан с улучшением учебных результатов, при этом создавая риски для конфиденциальности данных студентов.

В гуманитарных науках преподаватели нередко перестраивают курсы, делая упор на очные занятия, работу в группах и взаимодействие с местным сообществом. Вместо тотального запрета ИИ они предлагают студентам совместно разрабатывать правила его использования, чтобы избежать роли «надзирателей» и стимулировать осознанный подход.

Часть педагогов применяет ИИ как объект для критического анализа: студенты исследуют, какие данные собирают технологии, как они используются и какие этические и юридические риски это несет. Такое изучение позволяет увидеть недостаток прозрачности и сложность установления ответственности за ошибки алгоритмов.

Отдельное внимание уделяется тому, что ИИ подает информацию в форме, имитирующей человеческое общение. Это усиливает доверие к результатам, даже если они ошибочны, что особенно опасно для неопытных учащихся. Приводятся случаи, когда ИИ искажал факты, а студенты не умели их проверять.

В итоге специалисты сходятся во мнении, что будущее образования — не в полном отказе или безусловном принятии ИИ, а в формировании у студентов навыков критического осмысления любых технологий.

