Белорусов насторожило валютное новшество в РФ 1 17.08.2025, 9:55

Может ли оно ударить по белорусскому рублю?

В России правительство обнулило требование обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Может ли это решение повлиять на курс российского рубля, а следом — и белорусского, Myfin.by пояснили аналитики.

— Эту меру отменили, поскольку она не имеет практического значения на текущий момент. И если в будущем поддерживающая мера потребуется, ее вернут, но на текущий момент это никак не влияет на курс. То, что будет долгосрочно влиять на курс, так это — динамика платежного баланса, а на платежный баланс существенно влияет кредитно-денежная политика. В России в последние годы денежно-кредитная политика была очень жесткой и за счет этого существенно снизился в России совокупный спрос и, как следствие, импорт. Из-за чего мы увидели сильное укрепление российского рубля в последние кварталы, — уточняет аналитик Александр Шкут.

Как он объясняет, также за счет высоких процентных ставок национальная инвестиционная привлекательность российского рубля была достаточно высокая, что также влияло на платежный баланс и поддерживало курс. Сейчас же наблюдается обратная тенденция, Банк России смягчает кредитно-денежную политику.

— Трансмиссионный механизм начинает работать приблизительно через 6−9 месяцев, поэтому это влияние мы увидим позднее и, как следствие, как белорусский, так и российский рубль будут ослабевать на средне-долгосрочном горизонте.

По мнению старшего преподавателя экономического факультета БГУ Михаила Чепикова, отмена обязательной продажи валютной выручки в России не изменит ситуацию на валютном рынке в Беларуси.

— Валюту продавали на российском рынке на 40% выше установленных нормативов. Не было ситуации, в которой экспортеры были вынуждены продавать больше, чем они хотят. Они продавали больше нормативов. Из-за этого курс российского рубля укреплялся и продолжает укрепляться.

