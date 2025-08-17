закрыть
17 августа 2025, воскресенье, 11:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусов насторожило валютное новшество в РФ

1
  • 17.08.2025, 9:55
  • 4,140
Белорусов насторожило валютное новшество в РФ

Может ли оно ударить по белорусскому рублю?

В России правительство обнулило требование обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Может ли это решение повлиять на курс российского рубля, а следом — и белорусского, Myfin.by пояснили аналитики.

— Эту меру отменили, поскольку она не имеет практического значения на текущий момент. И если в будущем поддерживающая мера потребуется, ее вернут, но на текущий момент это никак не влияет на курс. То, что будет долгосрочно влиять на курс, так это — динамика платежного баланса, а на платежный баланс существенно влияет кредитно-денежная политика. В России в последние годы денежно-кредитная политика была очень жесткой и за счет этого существенно снизился в России совокупный спрос и, как следствие, импорт. Из-за чего мы увидели сильное укрепление российского рубля в последние кварталы, — уточняет аналитик Александр Шкут.

Как он объясняет, также за счет высоких процентных ставок национальная инвестиционная привлекательность российского рубля была достаточно высокая, что также влияло на платежный баланс и поддерживало курс. Сейчас же наблюдается обратная тенденция, Банк России смягчает кредитно-денежную политику.

— Трансмиссионный механизм начинает работать приблизительно через 6−9 месяцев, поэтому это влияние мы увидим позднее и, как следствие, как белорусский, так и российский рубль будут ослабевать на средне-долгосрочном горизонте.

По мнению старшего преподавателя экономического факультета БГУ Михаила Чепикова, отмена обязательной продажи валютной выручки в России не изменит ситуацию на валютном рынке в Беларуси.

— Валюту продавали на российском рынке на 40% выше установленных нормативов. Не было ситуации, в которой экспортеры были вынуждены продавать больше, чем они хотят. Они продавали больше нормативов. Из-за этого курс российского рубля укреплялся и продолжает укрепляться.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина