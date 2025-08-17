закрыть
ВСУ попали по генералу РФ: ГУР раскрыло подробности

14
  • 17.08.2025, 16:51
  • 5,282
ВСУ попали по генералу РФ: ГУР раскрыло подробности

Российский генерал Абачев очень тяжело ранен.

ВСУ нанесли удар по колонне российских войск на Курщине, в результате чего ранили российского генерала Абачева, которому ампутировали руку и ногу, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

«В ночь с 16 на 17 августа украинские подразделения нанесли огневое поражение по колонне противника на трассе Рыльск — Хомутовка Курской области РФ. В результате удара серьезные ранения получил генерал-лейтенант Абачев — заместитель командующего группировки войск Север ВС РФ. Самолетом военно-транспортной авиации раненого срочно доставили в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в Москве. В результате ранений Абачеву ампутировали руку и ногу», — заявили в ГУР.

