Под Курском ВСУ попали по генералу РФ

Под Курском ВСУ попали по генералу РФ3
- 17.08.2025, 13:19
- 4,100
Высокопоставленный российский командир тяжело ранен.
Ночью 17 августа ВС России понесли серьезные потери в Курской области. Под удар попал неназванный высокопоставленный офицер ВС РФ в звании генерала. Об этом сообщил российский ресурс «Северный канал», связанный с ВС РФ, передает Dialog.UA.
Личность офицера скрывается, как и его должность. «Сегодня ночью в Курской области армия РФ потеряла еще одного генерала. Он живой, но в тяжелом состоянии: травматическая ампутация руки и части ноги. Ожидаем подробностей. Надеемся, что официалы не будут пытаться прятать эту информацию так же, как это в свое время было с Гудковым. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь», - написал канал.
С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия понесла беспрецедентные потери среди высокопоставленных офицеров. По данным западных аналитиков, на 2025 год подтверждена гибель более двух десятков российских генералов, что является исключительным случаем в современной военной практике. Для сравнения, в ходе Второй чеченской войны Россия потеряла 10 генералов за почти десятилетие боевых действий.
Среди убитых генерал-майор Михаил Гудков, заместитель главнокомандующего ВМФ России, ликвидированный украинским ракетным ударом в Курской области 2 июля 2025 года.
Также погиб генерал-майор Сергей Ильин, командующий 155-й морской бригады, известной участием в военных преступлениях в Буче и Ирпене. Его смерть также произошла в результате украинского удара в Курской области.
Такое количество потерь среди высшего командования российской армии является исключительным случаем в современной военной практике.
Аналитики отмечают, что это свидетельствует о высоком уровне подготовки и эффективности украинских Сил обороны, а также о серьезных проблемах в организации и безопасности российских Вооруженных сил.