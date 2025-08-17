закрыть
17 августа 2025, воскресенье, 13:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Курском ВСУ попали по генералу РФ

3
  • 17.08.2025, 13:19
  • 4,100
Под Курском ВСУ попали по генералу РФ

Высокопоставленный российский командир тяжело ранен.

Ночью 17 августа ВС России понесли серьезные потери в Курской области. Под удар попал неназванный высокопоставленный офицер ВС РФ в звании генерала. Об этом сообщил российский ресурс «Северный канал», связанный с ВС РФ, передает Dialog.UA.

Личность офицера скрывается, как и его должность. «Сегодня ночью в Курской области армия РФ потеряла еще одного генерала. Он живой, но в тяжелом состоянии: травматическая ампутация руки и части ноги. Ожидаем подробностей. Надеемся, что официалы не будут пытаться прятать эту информацию так же, как это в свое время было с Гудковым. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь», - написал канал.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия понесла беспрецедентные потери среди высокопоставленных офицеров. По данным западных аналитиков, на 2025 год подтверждена гибель более двух десятков российских генералов, что является исключительным случаем в современной военной практике. Для сравнения, в ходе Второй чеченской войны Россия потеряла 10 генералов за почти десятилетие боевых действий.

Среди убитых генерал-майор Михаил Гудков, заместитель главнокомандующего ВМФ России, ликвидированный украинским ракетным ударом в Курской области 2 июля 2025 года.

Также погиб генерал-майор Сергей Ильин, командующий 155-й морской бригады, известной участием в военных преступлениях в Буче и Ирпене. Его смерть также произошла в результате украинского удара в Курской области.

Такое количество потерь среди высшего командования российской армии является исключительным случаем в современной военной практике.

Аналитики отмечают, что это свидетельствует о высоком уровне подготовки и эффективности украинских Сил обороны, а также о серьезных проблемах в организации и безопасности российских Вооруженных сил.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина