Что происходит с крупным предприятием, которое «отжали» у приближенного к Лукашенко бизнесмена

18.08.2025, 12:56

Его решили «спасать».

«Правительство» подготовило проект указа по финансовому оздоровлению холдинга «АМКОДОР». Этот документ обсудили 18 августа на совещании Лукашенко с руководством совмина.

Чиновники среди прочего обсуждали, как обеспечить устойчивую работу холдинга «АМКОДОР». Как сообщается, сейчас холдинг переживает не самые лучшие времена, хотя линейка продукции постоянно расширялась, за последние годы создано немало новинок. «Эта погоня за многообразием, возможно, и стала одной из причин сложной финансовой ситуации», — сказал Лукашенко.

«Поскольку прежние владельцы холдинга честно признали, что больше не могут обеспечивать возврат заимствованных средств (то есть признали, что долги взяли, а вернуть не могут), мы были вынуждены принять управляющую компанию в собственность государства», — продолжил диктатор.

«Правительству» ставилась задача подготовить комплексное решение по финансовому оздоровлению «АМКОДОР». Основные условия — сохранить производство, не утратить наработанные компетенции и трудовой коллектив, пишет «Зеркало».

Еще один аспект, на который обратил внимание Лукашенко и от которого зависит стабильная эффективная работа холдинга, это импортозамещение. «Чтобы не зависеть от европейских поставщиков комплектующих, нужны собственные разработки и рост локализации. Стремиться нужно к 100%. Чтобы все производили сами. В крайнем случае — с россиянами», — отметил он.

На рассмотрение Лукашенко представили подготовленный правительством проект указа для разрешения кризисной ситуации в холдинге «АМКОДОР». Узурпатор заявил, что документ должен быть обоснованным и хорошо проработанным, чтобы не пришлось в скором времени вносить изменения или дополнения, вновь рассчитывая на поддержку со стороны государства.

«Я уже неоднократно отмечал: от практики «поддержания штанов» нужно избавляться. Бюджетные деньги — деньги народные. И у нас есть много куда вкладывать эти деньги», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее, в июне этого года, руководить холдингом «АМКОДОР» был направлен Александр Ефимов, который на тот момент был в должности министра промышленности.

Напомним, ранее стало известно, что предприятие фактически перешло под временное внешнее управление — с марта 2025 года им управляет БЕЛАЗ по решению Мингорисполкома, которое носит гриф «для служебного пользования». Генеральный директор «АМКОДОР» действует на основании доверенности, выданной БЕЛАЗу.

В то же время «кошелек» Лукашенко бизнесмен Александр Шакутин, который ранее владел основной долей компании, еще недавно значился председателем совета директоров. Сейчас по старой ссылке он указан на той же позиции, однако из списка руководства его фамилия исчезла (как и в целом раздел о совете директоров).

