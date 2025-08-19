ВСУ ликвидировали брата одиозного российского депутата Виталия Милонова
- 19.08.2025, 16:14
Он воевал на стороне коллаборантов.
Во время одного из боев подразделения разведки 3-й общевойсковой армии непризнанной ЛНР Александр Милонов получил ранение и попал в госпиталь, пишет российский телеграм-канал Shot.
На фоне осложнений от ранения он скончался.
19 августа брата депутата отпели по православному обряду и похоронили в Петербурге.
Виталий Милонов — одиозный российский депутат, ставший известным из-за своих законопроектов. В разные времена он выступал против гомосексуальных отношений, Европы, фастфуда, Ольги Бузовой и теории эволюции.