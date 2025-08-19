ВСУ ликвидировали брата одиозного российского депутата Виталия Милонова 19.08.2025, 16:14

1,618

Виталий Милонов

Он воевал на стороне коллаборантов.

Во время одного из боев подразделения разведки 3-й общевойсковой армии непризнанной ЛНР Александр Милонов получил ранение и попал в госпиталь, пишет российский телеграм-канал Shot.

На фоне осложнений от ранения он скончался.

19 августа брата депутата отпели по православному обряду и похоронили в Петербурге.

Виталий Милонов — одиозный российский депутат, ставший известным из-за своих законопроектов. В разные времена он выступал против гомосексуальных отношений, Европы, фастфуда, Ольги Бузовой и теории эволюции.

