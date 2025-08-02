Foreign Affairs: Провал Путина — серьезный звоночек для Китая

Foreign Affairs: Провал Путина — серьезный звоночек для Китая1
- 2.08.2025, 16:30
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Пекину стоит задуматься.
За последние два десятилетия Путин сумел вернуть Россию в игру на Ближнем Востоке, установив тесные связи с Ираном, Сирией, Израилем и арабскими монархиями. Москва позиционировала себя как стабильный партнер и альтернатива «наивному» вмешательству США. Однако события последних месяцев разрушили этот имидж, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).
После атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Россия не смогла или не захотела поддержать своих союзников. Израильские и американские удары по Ирану и его прокси нанесли серьезный удар по «оси сопротивления». В декабре 2024 года пал режим Асада — ключевой союзник Москвы. Путин предоставил ему убежище, но не вмешался в ситуацию.
В июне 2025 года удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана вызвали волну критики в Тегеране. Москва ограничилась риторикой, не предоставив военной помощи. Даже в самом Корпусе Стражей Исламской революции стали звучать упреки в адрес Путина. В Израиле и Саудовской Аравии также усилилось разочарование действиями России.
Для Китая это тревожный сигнал: если Россия бросает союзников в кризисные моменты, рассчитывать на нее в случае конфликта из-за Тайваня не стоит. Аналитики призывают и Вашингтон отказаться от идеи «разворота» России от Китая: Москва показала себя ненадежным партнером.
Россия, ранее считавшаяся влиятельным игроком в регионе, стремительно теряет позиции. Ее неспособность защитить даже ближайших союзников подрывает доверие — и оставляет Пекину и другим автократиям повод задуматься.