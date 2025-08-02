В Беларуси резко снизилось количество браков 2 2.08.2025, 20:45

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На 45% за десять лет.

В течение 10 лет количество браков, которые заключают белорусы, сократилось на 45%.

Это следует из данных Белстата за разные периоды, подсчитало «Еврорадио».

В 2024 году в Беларуси зарегистрировали 46,2 тысячи браков и 34,9 тысячи разводов. Для сравнения: в 2020 году обе цифры были значительно выше и достигали 84 тысяч.

Если смотреть на относительные показатели, то в 2024 на каждую тысячу жителей приходилось 5,1 брака, в то время как в 2014 году этот коэффициент составлял 8,9.

Таким образом, сегодняшний уровень по количеству браков в стране опустился даже ниже того, что был в середине и конце 1990-х годов.

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