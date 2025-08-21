Упавший в Польше дрон летел через белорусскую Наровлю? 6 21.08.2025, 14:43

1,708

Его слышали местные жители.

Упавший на востоке Польши 20 августа беспилотник с наибольшей вероятностью прилетел со стороны Беларуси, заявил утром 21 августа прокурор Люблинского воеводства Гжегож Трусевич. Он добавил, что пока не может уточнить модель беспилотника. Пока известно то, что в селе Осины в округе Луков на месте падения обнаружили сгоревшие металлические и пластиковые обломки, а взрывная волна разбила стекла в нескольких домах.

Фото двигателя упавшего дрона опубликовал ресурс Monitor Konfliktów с комментарием, что это мог быть российский ударный дрон «Герань» типа Shahed-136.

В ту ночь украинские мониторинговые каналы рассказывали только об одном предполагаемом вторжении российского БпЛА в Беларусь — вероятно, это был новый реактивный беспилотник, который залетел в Гомельскую область и вскоре вновь вылетел на территорию Украины.

Однако источник «Флагштока» сообщал о том, что жители Наровли слышали около 22:00 пролет над городом дрона с характерным звуком «Шахеда». Дальнейшая судьба этого БпЛА оставалась неизвестной. Есть вероятность, что именно он долетел до Польши и там взорвался, упав на кукурузном поле.

По информации полиции, этот инцидент произошел около 2:00 ночи по местному времени (3:00 — по белорусскому). За пять часов «Шахед», «Герань» (либо «Гербера», по одной из версий), который развивает скорость около 150 км/ч, мог пролететь расстояние от Наровли до польского села Осины. По прямой — это 512 километров, но россияне, как правило запускают БпЛА не по прямой траектории.

Как и во многих ранее известных случаях, беспилотник мог вторгнуться в воздушное пространство Беларуси в Гомельской области, пролететь вдоль границы с Украиной через Брестскую область и оказаться в Польше.

Примечательно, что на фото стандартного четырехтактного двигателя, который РФ массово использует в дронах типа Shahed, эксперты заметили глушитель на системе выхлопа. Если предположить, что это тот самый дрон, который слышали в Наровле, значит, он пролетал либо на очень низкой высоте — благодаря чему звук услышали местные жители — либо система глушения работала не эффективно.

Фото: Monitor Konfliktów

Польские правоохранители и около 150 представителей других служб, включая военных, 21 августа продолжают работать на месте инцидента. Одной из версий, которую рассматривают следователи, является столкновение беспилотника с близлежащими линиями электропередачи. Прокуратура оцепила три линии электропередачи, на которых обнаружены «следы свежих повреждений». Один из участков земли в эпицентре взрыва теперь исследуют на наличие взрывчатых веществ.

