21 августа 2025, четверг, 12:36
Упавший в Польше дрон, вероятно, прилетел из Беларуси

  • 21.08.2025, 11:31
  • 2,202
Упавший в Польше дрон, вероятно, прилетел из Беларуси
Фото: PAP / Wojtek Jargiło

На обломках БПЛА была надпись на корейском языке.

Российский дрон, упавший 20 августа на кукурузное поле в окрестностях Люблина, вероятно, залетел из Беларуси.

Об этом пишет Gazeta Prawna.

Прокурор Окружной прокуратуры в Люблине Гжегож Трусевич сообщил, что в среду удалось допросить еще трех жителей близлежащих населенных пунктов, которые видели и слышали летательный объект:

— Существует очень высокая вероятность того, что объект, вероятно, прилетел с территории Беларуси, — подчеркнул он.

На обломке упавшего дрона обнаружена надпись, предположительно, на корейском языке, рассказал прокурор.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал падение дрона под Люблином «российской провокацией».

