Упавший в Польше дрон, вероятно, прилетел из Беларуси

Упавший в Польше дрон, вероятно, прилетел из Беларуси7
- 21.08.2025, 11:31
На обломках БПЛА была надпись на корейском языке.
Российский дрон, упавший 20 августа на кукурузное поле в окрестностях Люблина, вероятно, залетел из Беларуси.
Об этом пишет Gazeta Prawna.
Прокурор Окружной прокуратуры в Люблине Гжегож Трусевич сообщил, что в среду удалось допросить еще трех жителей близлежащих населенных пунктов, которые видели и слышали летательный объект:
— Существует очень высокая вероятность того, что объект, вероятно, прилетел с территории Беларуси, — подчеркнул он.
На обломке упавшего дрона обнаружена надпись, предположительно, на корейском языке, рассказал прокурор.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал падение дрона под Люблином «российской провокацией».