В Польше окончательно подтвердили взрыв российского дрона возле Люблина
- 20.08.2025, 22:39
Министр обороны Польши обвинил РФ в провокации.
Объект, который упал возле польского Люблина ночью 20 августа был российским дроном. Это сознательная провокация со стороны России, осуществленная на фоне международных дискуссий о мире.
Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РАР.
«Мы имеем дело с провокацией Российской Федерации, с российским дроном именно в тогда, когда ведутся разговоры о мире, когда есть надежда на то, что эта война (в Украине - ред.) имеет шанс закончиться. Россия снова провоцирует», - сказал Косиняк-Камыш.
Он сообщил, что провел брифинг с ключевыми командующими.
«Мы говорили со всеми службами. Такие брифинги проходят в Министерстве внутренних дел и администрации, в Министерстве обороны. Есть сотрудничество между всеми службами государства. Все наши союзники также проинформированы», - рассказал министр.
Он добавил, что премьер Польши Радослав Сикорский «сделает соответствующие дипломатические шаги».