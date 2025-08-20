В Польше окончательно подтвердили взрыв российского дрона возле Люблина 20.08.2025, 22:39

Министр обороны Польши обвинил РФ в провокации.

Объект, который упал возле польского Люблина ночью 20 августа был российским дроном. Это сознательная провокация со стороны России, осуществленная на фоне международных дискуссий о мире.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РАР.

«Мы имеем дело с провокацией Российской Федерации, с российским дроном именно в тогда, когда ведутся разговоры о мире, когда есть надежда на то, что эта война (в Украине - ред.) имеет шанс закончиться. Россия снова провоцирует», - сказал Косиняк-Камыш.

Он сообщил, что провел брифинг с ключевыми командующими.

«Мы говорили со всеми службами. Такие брифинги проходят в Министерстве внутренних дел и администрации, в Министерстве обороны. Есть сотрудничество между всеми службами государства. Все наши союзники также проинформированы», - рассказал министр.

Он добавил, что премьер Польши Радослав Сикорский «сделает соответствующие дипломатические шаги».

