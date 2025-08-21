Литва закрыла часть воздушного пространства на границе с Беларусью 1 21.08.2025, 14:57

Из-за учений «Запад-2025».

По мере приближения российско-белорусских учений «Запад» Литва на части границы с Беларусью закрыла воздушное пространство, сообщает Delfi.

Минобороны информировало, что такое решение приняло Министерство транспорта и коммуникаций.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025» пройдет в период с 12 по 16 сентября 2025 года. Отметим, многие эксперты считают, что Кремль может использовать учения «Запад-2025» для провокаций против стран Балтии.

