Литва закрыла часть воздушного пространства на границе с Беларусью

Литва закрыла часть воздушного пространства на границе с Беларусью1
- 21.08.2025, 14:57
Из-за учений «Запад-2025».
По мере приближения российско-белорусских учений «Запад» Литва на части границы с Беларусью закрыла воздушное пространство, сообщает Delfi.
Минобороны информировало, что такое решение приняло Министерство транспорта и коммуникаций.
Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025» пройдет в период с 12 по 16 сентября 2025 года. Отметим, многие эксперты считают, что Кремль может использовать учения «Запад-2025» для провокаций против стран Балтии.