МИД Польши направил России ноту протеста из-за залетевшего в страну дрона 21.08.2025, 18:25

Дрон мог залететь из Беларуси.

Министерство иностранных дел Польши 21 августа направило России ноту протеста в связи с дроном, упавшим накануне ночью на территории страны. Об этом сообщили в МИД.

В заявлении ведомства указывается, что инцидент — взрыв беспилотного летательного аппарата — представляет собой нарушение Россией своих обязательств по уважению суверенитета Польши, вытекающих, в частности, из Договора между Польше и Россией «о дружественном и добрососедском сотрудничестве и Конвенции о международной гражданской авиации».

«Министерство расценивает произошедшее как очередную преднамеренную провокацию, согласующуюся с практикой гибридных действий, предпринимаемых Россией против Польши и других европейских стран. Мы решительно осуждаем все действия российской стороны, представляющие угрозу гражданскому населению, инфраструктуре и безопасности воздушного движения», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Польши.

Министерство иностранных дел потребовало от российской стороны «незамедлительно предоставить разъяснения по поводу инцидента, в частности, относительно обстоятельств и причин появления беспилотного летательного аппарата на территории Польши, а также информацию о мерах, принятых соответствующими органами России для недопущения подобных ситуаций в будущем».

«Мы призываем к немедленному прекращению любых враждебных и провокационных действий против Польши и вновь заявляем, что ответственность за последствия подобных инцидентов лежит исключительно на российской стороне», — потребовали в МИД.

Там также подчеркнули, что враждебные действия России против Польши «осуществляются параллельно с ее военной агрессией против Украины, которая привела к сотням тысяч жертв и является грубым нарушением международного права и основополагающих гуманитарных принципов».

Напомним, утром 20 августа стало известно, что в Польше упал и взорвался неопознанный объект — у местечка Осины недалеко от границы с Беларусью и Украиной. Были обнаружены обгоревшие металлические и пластиковые обломки. В результате взрыва в нескольких домах были выбиты оконные стекла.

Позже МИД Польши заявил об «очередном нарушении воздушного пространства с востока» — по его словам, в страну залетел и взорвался, «скорее всего, военный дрон».

21 августа окружной прокурор в Люблине Гжегож Трусевич сообщил, что военный дрон, который взорвался в Осинах, скорее всего, прилетел со стороны Беларуси.

