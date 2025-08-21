Российские «Кинжалы», атаковавшие Ровенскую область, летели через Беларусь 4 21.08.2025, 22:39

2,096

Массированная атака Украины произошла прошлой ночью.

Россияне атаковали Украину ракетами и «Шахедами» прошлой ночью.

По граничащей с Беларусью Ровенской области Россия ночью выпустила не менее четырех аэробаллистических ракет Кинжал». Согласно наблюдениям украинских мониторинговых групп, они пролетели над территорией Беларуси.

Под атаку попал также Львов. Известно как минимум об одном погибшем и трех раненых.

Удар пришелся по Железнодорожному району города. Взрывными волнами повреждены окна и крыши в десятках зданий.

«Не знаю, как я осталась жива», — говорит жительница Львова Зина Пенько.

