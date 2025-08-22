закрыть
Презентован новый Jeep Cherokee

1
  • 22.08.2025, 10:51
  • 1,590
Фото: Stellantis

Новый внедорожник стал больше и современнее.

Jeep Cherokee вернули на рынок после двух лет отсутствия. Новый внедорожник стал больше и современнее, а также получил экономичную гибридную установку на 210 сил.

Новый Jeep Cherokee шестого поколения презентовали в Нью-Йорке и выведут на рынок до конца нынешнего года. О нем рассказали на официальном сайте концерна Stellantis.

Дизайн Jeep Cherokee 2026

Новый Jeep Cherokee вернулся к классическому рубленому дизайну с высоким капотом, массивными бамперами и выраженными колесными арками. Фирменная решетка радиатора Jeep сочетается с крупными фарами. Внедорожник напоминает новый Jeep Compass 2026, который дебютировал недавно.

Фото: Stellantis

В основе авто лежит современная платформа Stellantis STLA Large, которую используют электромобили Jeep Wagoneer S и Recon. Внедорожник существенно подрос в размерах.

Габариты Jeep Cherokee 2026:

длина — 4778 мм;

ширина — 2123 мм;

высота — 1715 мм;

колесная база — 2870 мм.

Фото: Stellantis

Салон и комплектация Jeep Cherokee 2026

Интерьер Jeep Cherokee стал более современным — на передней панели установили цифровой щиток приборов и 12,3-дюймовый тачскрин мультимедийной системы UConnect5. Оригинально выглядит приплюснутый руль, а вместо рычага КПП — «шайба». Часть кнопок в салоне сделали сенсорными.

Благодаря большим размерам багажник Jeep Cherokee 2026 вырос сразу на 30%: его объем составляет 952-1934 л.

Фото: Stellantis

Цена Jeep Cherokee стартует с 36 995 долларов и базовая версия выйдет на рынок несколько позже — в начале 2026 года. Комплектация включает 17-дюймовые диски, бесключевой доступ, климат-контроль, парктроник, датчики света и дождя, системы автоматического торможения, полуавтономного движения, контроля «слепых» зон и усталости водителя.

Сначала же на рынок выведут самые дорогие варианты Limited ($42 495) и Overland ($45 995). Они получат панорамную крышу, камеры кругового обзора, мощную акустику, электроприводы сидений и дверей багажника, вентиляцию передних и подогрев всех кресел.

Новый Jeep Cherokee, характеристики

Внедорожник Jeep Cherokee 2026 дебютировал с новейшей гибридной установкой, которая состоит из 1,6-литровой бензиновой четверки и пары электромоторов. Суммарная отдача — 213 л.с. и 312 Н∙м. Средний расход топлива составляет 6,3 л/100 км, а запас хода — 800 км. Авто способно буксировать 1,5-тонный прицеп. Со временем палитру версий модели расширят.

Фото: Stellantis

Гибрид Jeep Cherokee оснащен вариатором и полным приводом с набором для песка, грязи и снега. Его клиренс составляет 203 мм, угол въезда — 19,6°, а съезда — 29,4°. Позже появится вариант повышенной проходимости Jeep Cherokee Trailhawk.

