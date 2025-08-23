«Путин на самом деле боится Трампа» 9 23.08.2025, 9:36

4,232

В конечном итоге президент США держит все карты.

Американский историк и политолог Стивен Коткин, один из ведущих специалистов по России, прокомментировал ситуацию с войной РФ против Украины и роль Дональда Трампа в урегулировании конфликта. Он считает, что стереотип о Трампе как «марионетке Путина» абсурден — на самом деле российский президент опасается американского коллеги, поскольку тот способен серьезно ему навредить, пишет The Wall Street Journal .

«Никто не может нанести больше ущерба Путину, чем президент Трамп. Путин на самом деле боится Трампа. Трамп — единственный, кто может серьезно ему навредить», — утверждает эксперт.

При этом он подчеркивает, что сам Трамп проявляет непоследовательность в отношениях с Путиным: он стремится к завершению войны, но не оказывает должного давления на Москву, сосредоточившись в основном на украинской стороне.

В свою очередь стратегическая ошибка Путина, по мнению Коткина, заключается в том, что Россия потеряла влияние на соседние страны, столкнулась с внутренними проблемами и недовольством даже лояльных элит.

«Все соседи ненавидят и боятся его (Путина. — Прим. ред.). Даже Лукашенко, диктатор в соседней Беларуси, хочет дистанцироваться, чтобы вырваться из мертвой хватки России», — утверждает эксперт, подчеркивая, что Путин также «потерял гражданскую экономику».

Украина же, по словам Коткина, — «актив, а не обуза, но мы, похоже, не способны оценить, в чем ее ценность и почему».

«Украина имеет армию — серьезную, в отличие от Германии, например. Мы смогли отправить много нашего оружия и проверить его в боевых условиях благодаря храбрости и изобретательности украинцев», — заявил историк, подчеркнув, что помощь Киеву таким образом также укрепляет оборонную промышленность США.

По словам историка, президент США «прав, стремясь к завершению войны». Но проблема заключается в отсутствии давления на Путина со стороны Трампа: «Он оказал все давление на украинцев и почти никакого — на Путина и российское руководство, чтобы принудить к переговорам».

Трамп может оказать наибольшее давление на Россию, если использовать политические рычаги, экономические санкции и дипломатические инициативы для подталкивания российских элит к прекращению агрессии и сосредоточению на внутреннем развитии страны. Среди возможных мер — отключение российских банков от SWIFT, заморозка активов, сокращение закупок российской нефти Индией и даже дипломатические сделки с Китаем за спиной Путина, считает Коткин:

«Путин может усмехаться, позировать на красной ковровой дорожке, шутить на камеру с Трампом. Но в конечном итоге Трамп держит карты. И если он их использует, он может расшатать самоуверенность Путина и его максималистские требования».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com