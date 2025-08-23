закрыть
23 августа 2025, суббота, 13:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Новошахтинском НПЗ в РФ огонь перекинулся на новый резервуар

1
  • 23.08.2025, 12:39
  • 1,690
На Новошахтинском НПЗ в РФ огонь перекинулся на новый резервуар

Это один из главных поставщиков топлива для всего юга России.

В России на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, который в ночь на 21 августа атаковали украинские дроны, огонь перекинулся на новый резервуар. Об этом свидетельствует видео, которое показали некоторые Telegram-каналы, пишет «Диалог.UA».

Судя по видео, пожар на Новошахтинском НПЗ не думает затихать. Наоборот, он распространяется на все большую и большую площадь.

ВСУ нанесли массированный воздушный удар по Новошахтинскому

НПЗ в РФ в ночь на 21 августа. Это была уже пятая воздушная атака на данное предприятие с начала полномасштабного вторжения в Украину российских оккупационных войск. Местные жители слышали пять взрывов в районе этого завода.

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод является единственным предприятием в Ростовской области, которое перерабатывает нефть. Резервуары завода вмещают более 210 тысяч кубических метров.

Это один из главных поставщиков топлива для всего юга России. Он также снабжает топливом оккупационную армию РФ в Украине.

Отметим, что работникам Новошахтинского НПЗ по состоянию на август 2025 года по неизвестной причине задерживают на четыре месяца выплату зарплаты. Люди с этой проблемой обратились к губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю, но ответа от него не дождались.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина