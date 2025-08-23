На Новошахтинском НПЗ в РФ огонь перекинулся на новый резервуар 1 23.08.2025, 12:39

Это один из главных поставщиков топлива для всего юга России.

В России на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, который в ночь на 21 августа атаковали украинские дроны, огонь перекинулся на новый резервуар. Об этом свидетельствует видео, которое показали некоторые Telegram-каналы, пишет «Диалог.UA».

Судя по видео, пожар на Новошахтинском НПЗ не думает затихать. Наоборот, он распространяется на все большую и большую площадь.

ВСУ нанесли массированный воздушный удар по Новошахтинскому

НПЗ в РФ в ночь на 21 августа. Это была уже пятая воздушная атака на данное предприятие с начала полномасштабного вторжения в Украину российских оккупационных войск. Местные жители слышали пять взрывов в районе этого завода.

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод является единственным предприятием в Ростовской области, которое перерабатывает нефть. Резервуары завода вмещают более 210 тысяч кубических метров.

Отметим, что работникам Новошахтинского НПЗ по состоянию на август 2025 года по неизвестной причине задерживают на четыре месяца выплату зарплаты. Люди с этой проблемой обратились к губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю, но ответа от него не дождались.

