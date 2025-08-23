На Новошахтинском НПЗ в РФ огонь перекинулся на новый резервуар

На Новошахтинском НПЗ в РФ огонь перекинулся на новый резервуар1
- 23.08.2025, 12:39
В России на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, который в ночь на 21 августа атаковали украинские дроны, огонь перекинулся на новый резервуар. Об этом свидетельствует видео, которое показали некоторые Telegram-каналы, пишет «Диалог.UA».
Судя по видео, пожар на Новошахтинском НПЗ не думает затихать. Наоборот, он распространяется на все большую и большую площадь.
ВСУ нанесли массированный воздушный удар по Новошахтинскому
НПЗ в РФ в ночь на 21 августа. Это была уже пятая воздушная атака на данное предприятие с начала полномасштабного вторжения в Украину российских оккупационных войск. Местные жители слышали пять взрывов в районе этого завода.
Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод является единственным предприятием в Ростовской области, которое перерабатывает нефть. Резервуары завода вмещают более 210 тысяч кубических метров.
Это один из главных поставщиков топлива для всего юга России. Он также снабжает топливом оккупационную армию РФ в Украине.
Отметим, что работникам Новошахтинского НПЗ по состоянию на август 2025 года по неизвестной причине задерживают на четыре месяца выплату зарплаты. Люди с этой проблемой обратились к губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю, но ответа от него не дождались.