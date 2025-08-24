В РФ заявили о массированной атаке беспилотников 24.08.2025, 8:35

БПЛА долетели даже до Чувашии.

Российское Минобороны заявило, что в течение вечера субботы их система ПВО якобы перехватила и уничтожила 57 беспилотников.

Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

По их данным, с 17:00 до 23:30 по минскому времени дроны якобы были сбиты в Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской и Тамбовской областях, а также в Московском регионе, Республике Чувашия и над акваторией Черного моря.

Отметим, вчера дроны впервые с прошлого года залетели в Петербург.

