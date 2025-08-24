закрыть
24 августа 2025, воскресенье, 8:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В РФ заявили о массированной атаке беспилотников

  • 24.08.2025, 8:35
  • 1,226
В РФ заявили о массированной атаке беспилотников

БПЛА долетели даже до Чувашии.

Российское Минобороны заявило, что в течение вечера субботы их система ПВО якобы перехватила и уничтожила 57 беспилотников.

Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

По их данным, с 17:00 до 23:30 по минскому времени дроны якобы были сбиты в Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской и Тамбовской областях, а также в Московском регионе, Республике Чувашия и над акваторией Черного моря.

Отметим, вчера дроны впервые с прошлого года залетели в Петербург.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко