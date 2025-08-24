Украинские беспилотники долетели до Петербурга 24.08.2025, 5:55

Впервые с осени прошлого года.

В субботу Санкт-Петербург и Ленинградская область России подверглись атаке беспилотников. По данным губернаторов региона, над Ленобластью было сбито шесть дронов, над Петербургом — два. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало, пишет «Радио Свобода».

По данным «Фонтанки», в последний раз беспилотники достигали Петербурга в октябре 2024 года.

Субботняя атака привела к массовым задержкам и отмене рейсов в аэропорту Пулково. Более 30 лайнеров днём ушли на посадку на запасные аэродромы, более 50 рейсов были задержаны. К вечеру субботы аэропорт возобновил работу.

Власти Петербурга вечером сообщили, что при нейтрализации беспилотника в одном из домов в Красносельском районе выбило стёкла.

