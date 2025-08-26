Трамп пообещал ввести тарифы против стран, которые «дискриминируют» американских IT-гигантов 26.08.2025, 12:40

Президент США не доволен цифровыми налогами и законами.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести тарифы и экспортные ограничения в отношении стран, которые, по его словам, «дискриминируют» американские технологические компании, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Трамп подчеркнул, что цифровые налоги, законодательство и правила «созданы для того, чтобы навредить американским технологиям». Он обвинил правительства зарубежных стран в том, что они «дают полный иммунитет крупнейшим китайским IT-компаниям».

Особое внимание Трамп уделил цифровому налогу Великобритании, который ежегодно приносит около £800 млн за счет 2% от выручки глобальных технологических корпораций. Подобные налоги действуют также во Франции, Италии и Испании. Кроме того, ЕС внедряет строгие правила регулирования.

«Если эти дискриминационные меры не будут отменены, я введу значительные тарифы на экспорт таких стран в США и ограничу доступ к нашим технологиям и чипам», — заявил Трамп.

Американская администрация уже критиковала британский налог, введенный в 2020 году. Ранее Трамп подписал указ «Защита американских компаний и новаторов от зарубежного вымогательства», предусматривающий ответные тарифы. В апреле стало известно, что премьер-министр Великобритании Киир Стармер обсуждал с американскими IT-компаниями снижение ставки налога для США при сохранении его для других стран.

Трамп подчеркнул: «Америка и наши технологические компании больше не будут чужой копилкой или дверным ковриком. Проявите уважение или столкнетесь с последствиями».

