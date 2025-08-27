Samsung высмеяла Apple

Samsung высмеяла Apple4
- 27.08.2025, 21:28
Видео.
Корпорация Samsung выпустила ролик, в котором высмеяла Apple — конкурента на рынке смартфонов. Видео опубликовали в X.
Ролик появился в аккаунте американского филиала корейской компании. По его сюжету отдыхающие у бассейна мужчины сравнивают складной аппарат Samsung и iPhone. В итоге владелец Galaxy Z Fold 7 доказывает, что его девайс лучше устройства Apple — так, он имеет функции редактирования фотографий с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
Также в рекламном ролике Samsung высмеяла конкурента за то, что Galaxy Z Fold 7 может складываться, а iPhone 16 Pro Max — нет. За двое суток ролик собрал больше 10 тысяч просмотров и около 150 лайков.
Журналисты издания GSMArena заметили, что Samsung прошлась по больной для Apple теме — отсутствия на iPhone эффективных ИИ-функций. При этом они подчеркнули, что шутки относительно конструкции смартфонов Apple скоро перестанут быть актуальными. Судя по слухам, в 2026 году компания Тима Кука должна представить первый складной смартфон.
From "no shirt" to "new shirt" with #GalaxyAI on #GalaxyZFold7.— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) August 25, 2025
Unfold what’s possible: https://t.co/I3fOJvDBYH pic.twitter.com/1HTRb5Jrsz