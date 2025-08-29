Путин обманул французские компании 29.08.2025, 16:21

2,976

Хозяин Кремля отобрал у них российские заводы по выпуску промышленных газов.

Путин передал активы французского химического холдинга Air Liquide компании «М-Логистика». Соответствующий указ российский диктатор подписал в пятницу, 29 августа.

Согласно документу, во временное управление российской компании перешли акции ООО «Эр Ликид Рюсси», в том числе ООО «Эр Ликид», АО «Логистика», АО «Эр Ликид Северсталь», ООО «Эр Ликид Алабуга», «Эр Ликид Балаково», «Эр Ликид Липецк», «Эр Ликид Рязань», «Эр Ликид Кстово», «Эр Ликид Кузбасс» и «Север Ликвид Газ», пишет The Moscow Times.

При этом в России, по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано не менее восьми компаний с названием «М-Логистика»: три — в Москве, по одной — в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Нижнем Новгороде и Уфе. Какая из них получила контроль над активами Air Liquide, в указе президента не уточняется.

Французская Air Liqiude является одним из крупнейших мировых производителей промышленных газов и криогенного оборудования.

Она работала в России с 1989 года, но из-за полномасштабной войны в Украине решила покинуть российский рынок и передала бизнес местному менеджменту в сентябре 2022-го. До войны Air Liqiude тесно сотрудничала с российскими металлургическими предприятиями — «Евраз ЗСМК», «Металлоинвестом» и «Северсталью».

Активы многих зарубежных компаний в России после начала военных действий в Украине сначала переходят во временное управление отечественных компаний или государства, а затем перепродаются.

В апреле 2023 года Путин подписал указ об изъятии зарубежных активов в ответ на конфискации в США и «примкнувших к ним» других государствах имущества России, российских граждан и компаний.

На этой неделе Путин передал во временное управление Росимущества АО «Челябэнергоремонт», который принадлежал финскому энергетическому концерну Fortum. Саму российскую «дочку» финской компании — ПАО «Фортум» — правитель РФ передал Росимуществу еще в 2023 году. Тогда в Fortum назвали действия Москвы нарушением международного права, а убыток от потери российских активов оценили в 1,7 млрд евро.

В феврале 2024-го финская компания подала иск в суд с требованием к России возместить стоимость конфискованных активов.

