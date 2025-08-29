США собрали целую флотилию у берегов Венесуэлы 1 29.08.2025, 19:24

2,026

В рамках расширенной операции по борьбе с наркотиками.

США направили восемь военных кораблей в южную часть Карибского бассейна в рамках «расширенной операции по борьбе с наркотиками», сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя Пентагона.

Флотилия включает три эсминца, два десантных корабля, десантный вертолетоносец, крейсер и прибрежный боевой корабль. Согласно информации издания Axios, среди них также есть как минимум одна ударная подводная лодка. Часть кораблей уже находится в регионе, часть направляется туда.

На американских кораблях размещены подразделения Береговой охраны США и сотрудники правоохранительных органов, которые будут задерживать и арестовывать лиц при операциях по перехвату наркотиков. Общая численность военных на кораблях — около 4500, в том числе 2200 морских пехотинцев, что необычно много для антинаркотической миссии.

Венесуэла уже подала жалобу генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, назвав увеличение военного присутствия США «масштабной пропагандистской операцией для обоснования военного вмешательства».

В 2024 году в Венесуэле прошли «выборы», которые «выиграл» Николас Мадуро, но оппозиция утверждает, что большинство голосов было отдано за его оппонента Эдмунда Гонсалеса. США не признали результаты выборов и считают Мадуро нелегитимным.

Президент и некоторые высокопоставленные чиновники Венесуэлы обвиняются в США в отмывании денег и контрабанде наркотиков. В июле Минфин США обвинил Мадуро в руководстве венесуэльским картелем Cártel de los Soles и признал его террористической организацией.

Ситуацию обострили недавние меры Трампа, в том числе депортации сотен венесуэльцев в 2025 году, большинство из которых обвинялись в принадлежности к банде Tren de Aragua. Всего с февраля США депортировали около 8000 венесуэльцев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com