Honda удивила ценой новой модели на базе Civic 3.08.2025, 11:09

Появилась первая информация о стильном авто.

Скоро состоится полноценная премьера новой модели Honda Prelude 2026 года. Автомобиль готовят к выходу на рынок. До тех пор машину на базе недорогой Honda Civic производитель показал на фото и удивил ценой.

Официально цену Honda Prelude 6 поколения пока не называли. Но у Carscoops появилась первая информация на этот счет. В продаже возрожденная Honda Prelude ожидается до конца 2025 года на домашнем японском рынке. В Европе и США стильная модель появится в 2026.

Сообщается о стоимости Honda Prelude от 41 000 долларов. И это прайс для Японии, где у машины ожидается самая низкая цена. Это дороже более мощных спорткаров от Nissan и Toyota.

Известно, что купе получит детали подвески и мощные тормоза от Honda Civic Type R. Это интересно, учитывая, что компания ранее отмечала более спокойный и расслабленный характер новинки. Однако эту машину в будущем все же могут сделать мощнее и быстрее.

Ожидается, что купе получит экономичную силовую установку от гибридных моделей Honda Accord и Civic. Мощность этих автомобилей – 200 л.с., однако для Prelude отдачу могут увеличить.

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