НАТО может разместить в Эстонии корпус союзных сил 3.08.2025, 22:15

Он может появиться в Пярну.

НАТО рассматривает возможность размещения в эстонском городе Пярну корпуса союзников, состоящего из военнослужащих из Германии и Нидерландов. Об этом говорится в опубликованном в субботу, 2 августа, сообщении

на сайте местной телекомпании ERR со ссылкой на министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Ожидается, что окончательное решение будет принято в течение текущего года.

«Это затронет не только наших союзников, выполняющих командные функции, но и эстонских военнослужащих, включая срочников», — сказал Певкур, подчеркнув, что для сил обороны страны «это стратегически значимый шаг». Министр добавил, что при размещении в Эстонии корпуса союзников предполагается создать инфраструктуру для почти 200 человек, а на ее строительство запланировано потратить 17 млн евро.

Город Пярну на западе страны рассматривается как подходящий вариант из-за развитой логистики. Рядом с ним имеются порт, аэродром, железная дорога, шоссе, а сам населенный пункт близко расположен к латвийской столице Риге. Эстония является членом НАТО с 2004 года.

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