31 августа 2025, воскресенье, 20:01
В белорусском городе заработал яйцемат

  • 31.08.2025, 18:19
  • 2,700
В белорусском городе заработал яйцемат

Его уже называют местной достопримечательностью.

В Сморгони появился вендинговый автомат с куриными яйцами, рассказали в сюжете на госТВ

Первый в Беларуси вендинговый автомат по продаже яиц в районном центре стал своего рода местной достопримечательностью. Бизнесмен, открывший необычный бизнес, делает также ставку на экологичность. Подчеркивая, что его производство обеспечивают 100 кур-несушек, сообщая, что его «курочки на воле» несут яйца с солнечными желтками.

Работает автомат с яйцами по принципу других подобных аппаратов. А вот стоимость яиц выше, чем в магазинах. Один десяток яиц обойдется в 5 рублей, два - в 9 рублей. Если эксперимент с таким форматом продажи обычных яиц окажется успешным, следующий яйцемат бизнесмен планирует установить уже в столице.

