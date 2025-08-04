В Литве все правительство уходит в отставку 1 4.08.2025, 10:40

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Вслед за премьером.

В Литве на фоне решения премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса уйти в отставку вслед за ним уйдет все правительство, сообщает Delfi.

Утром в понедельник, 4 августа, литовское правительство соберется на заседание для принятия постановления об отставке.

Это будет последнее заседание правительства под председательством Палуцкаса.

После этого действующий премьер-министр подаст президенту Гитанасу Науседе прошение об отставке. После подписания им соответствующего указа весь состав правительства будет отправлен в отставку.

Затем президент сможет назначить одного из министров исполняющим обязанности премьер-министра до формирования нового правительства.

После того как президиум правящей Социал-демократической партии определится с кандидатурой нового премьер-министра, ему предстоит обсудить ее с Науседой.

После этого президент, выбрав кандидата, представит его Сейму, который должен принять решение по кандидатуре нового премьер-министра не позднее, чем через неделю после его представления.

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