В Литве все правительство уходит в отставку

В Литве все правительство уходит в отставку1
- 4.08.2025, 10:40
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Вслед за премьером.
В Литве на фоне решения премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса уйти в отставку вслед за ним уйдет все правительство, сообщает Delfi.
Утром в понедельник, 4 августа, литовское правительство соберется на заседание для принятия постановления об отставке.
Это будет последнее заседание правительства под председательством Палуцкаса.
После этого действующий премьер-министр подаст президенту Гитанасу Науседе прошение об отставке. После подписания им соответствующего указа весь состав правительства будет отправлен в отставку.
Затем президент сможет назначить одного из министров исполняющим обязанности премьер-министра до формирования нового правительства.
После того как президиум правящей Социал-демократической партии определится с кандидатурой нового премьер-министра, ему предстоит обсудить ее с Науседой.
После этого президент, выбрав кандидата, представит его Сейму, который должен принять решение по кандидатуре нового премьер-министра не позднее, чем через неделю после его представления.