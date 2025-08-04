Россия на 39% нарастила поставки сыра в Беларусь

Россия на 39% нарастила поставки сыра в Беларусь4
- 4.08.2025, 17:16
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Белорусские продукты вытесняются с полок магазинов.
В первом полугодии 2025 года Россия на 39% увеличила экспорт сыра в Беларусь, следует из данных Федерального центра развития экспорта продукции АПК Министерства сельского хозяйства РФ (Агроэкспорт).
По предварительным оценкам, с января по июнь 2025 года Россия поставила за рубеж сыра и творога на 70 млн долларов — на 20% больше, чем за аналогичный период 2024-го. В физическом выражении объем экспорта составил 14 тыс. тонн.
В пятерку основными покупателей российских сыров, кроме Беларуси, входят Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Азербайджан.
В 1-м полугодии Россия увеличила на 20% экспорт сыров - Агроэкспорт
Драйвером развития экспорта в 2025 году стали молодые сыры, показавшие рост на 33%, до 33 млн долл. Позитивная динамика и в зарубежных продажах плавленых сыров.