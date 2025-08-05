США пригрозили пошлинами Бразилии 1 5.08.2025, 12:43

За покупку российских нефтепродуктов.

Помимо Китая и Индии, ставших главными покупателями российской нефти после начала войны в Украине, под американские пошлины может попасть Бразилия. Об этом в интервью Bloomberg TV сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.

«Вторичные санкции и пошлины против Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть, которую добывает Россия, являются очевидным следующим шагом в попытке положить конец войне», — сказал Уитакер.

По его словам, санкции, которые готовит Белый дом по истечении ультиматума Дональда Трампа, «действительно ударят» по российской экономике, которая получает за счет продажи нефти и газа практически половину всех экспортных доходов.

Российско-украинский конфликт может быть решен только дипломатическим путем, а не на поле боя, и Трамп создает условия для такого урегулирования, подчеркнул Уитакер.

Бразилия, в отличие от КНР и Индии, не закупает в России сырую нефть. Она, впрочем, является третьим крупнейшим импортером российских нефтепродуктов (12%).

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