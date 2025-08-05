Пенсионерка платила по кредитам, которые оформили мошенники 5.08.2025, 13:35

Тем не менее ей удалось добиться справедливости.

Кто-то взял на жительницу Витебска кредиты и перевел деньги себе, а пенсионерка рассчитывалась с банком. Женщина решила пожаловаться в прокуратуру.

Выяснилось, что на пенсионерку оформили онлайн-кредиты на более чем 9,5 тыс. рублей. Деньги пришли на ее счет, а потом их вывели оттуда. По исполнительным надписям с женщины взыскали задолженность более 11 тыс. рублей.

Женщина узнала о задолженности, только когда ей пришла претензия от банка.

По факту завладения персональными данными и причинения ущерба возбудили уголовное дело. Кто взял на нее кредиты, пока не установлено.

Проверка показала, что женщина в заключении кредитных договоров не участвовала и таких поручений никому не давала, паспорт и другие документы с персональными данными не теряла и третьим лицам не передавала, сведения о себе нигде не размещала.

—Принадлежность интернет-провайдерам Республики Беларусь IP-адресов, с которых оформлялись кредиты, не установлена, в заявках на заключение договоров отмечены номера телефонов незнакомых женщине лиц, — прокомментировали в прокуратуре.

Во время проверки выяснилось, что в систему дистанционного банковского обслуживания от имени пенсионерки заходили за пределами Беларуси.

— Заявительница является пенсионеркой, имеет 10 классов образования, низкий доход, не обладает глубокими познаниями и навыками в области информационных технологий, не имела возможности в полной мере самостоятельно защищать свои права. На этом основании прокурор Витебска в ее интересах предъявил в суд исковое заявление о признании кредитных договоров незаключенными, — отметили в прокуратуре.

Исковое заявление удовлетворили в полном объеме — исполнительные надписи нотариусов признали не подлежащими исполнению, с банка в пользу женщины взыскали уже удержанные более 3,3 тыс. рублей.

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