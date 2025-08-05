Неизвестный БПЛА упал в Речице 6 5.08.2025, 14:31

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Власти попытались скрыть информацию.

В ночь на понедельник, 4 августа, в Речице власти эвакуировали жильцов домов в частном секторе в районе метизного завода из-за упавшего беспилотника, узнал «Флагшток». По словам местных жителей, силовики приехали около полуночи, чтобы провести эвакуацию.

«То ли на проводах повис дрон, то ли где-то запутался. Не сдетонировал. Улицу оцепили, жильцов вывели за ограждение. Потом приехали саперы и забрали его. С людей взяли расписки, чтобы все молчали», — рассказал один из собеседников.

Второй источник подтвердил, что позднее видел милицейское оцепление на участке ул. Горького в частном секторе в районе метизного завода.

Ни один официальный источник не проинформировал об инциденте. О возбуждении уголовного дела, как в случае с падением БпЛА в Минске, также не сообщалось.

Инцидент произошел при очередной российской массированной атаке на Украину, но в ту ночь украинские мониторинговые каналы не заметили залетов российских БпЛА на Гомельщину — однако зафиксировали несколько вылетов дронов с территории Беларуси на Черниговщину.

Кроме того, ночью 4 августа характерный звук «как у мопеда» слышали возле деревни Грабовка в Гомельском районе.

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