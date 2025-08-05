Неизвестный БПЛА упал в Речице

Неизвестный БПЛА упал в Речице6
- 5.08.2025, 14:31
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Власти попытались скрыть информацию.
В ночь на понедельник, 4 августа, в Речице власти эвакуировали жильцов домов в частном секторе в районе метизного завода из-за упавшего беспилотника, узнал «Флагшток». По словам местных жителей, силовики приехали около полуночи, чтобы провести эвакуацию.
«То ли на проводах повис дрон, то ли где-то запутался. Не сдетонировал. Улицу оцепили, жильцов вывели за ограждение. Потом приехали саперы и забрали его. С людей взяли расписки, чтобы все молчали», — рассказал один из собеседников.
Второй источник подтвердил, что позднее видел милицейское оцепление на участке ул. Горького в частном секторе в районе метизного завода.
Ни один официальный источник не проинформировал об инциденте. О возбуждении уголовного дела, как в случае с падением БпЛА в Минске, также не сообщалось.
Инцидент произошел при очередной российской массированной атаке на Украину, но в ту ночь украинские мониторинговые каналы не заметили залетов российских БпЛА на Гомельщину — однако зафиксировали несколько вылетов дронов с территории Беларуси на Черниговщину.
Кроме того, ночью 4 августа характерный звук «как у мопеда» слышали возле деревни Грабовка в Гомельском районе.