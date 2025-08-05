Количество финансовых пирамид в России выросло на треть 6 5.08.2025, 20:51

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Растущие доходы россиян привлекают все большее внимания мошенников.

Центробанк РФ за полгода выявил 4183 субъекта с признаками нелегальной деятельности, в том числе финансовых пирамид. Это на 20% больше, чем годом ранее. Особенно быстро, на 35% росло количество финансовых пирамид: ЦБ обнаружил их более 2,3 тыс. против 1,7 тыс. в январе-июне 2024 г. В прошлом году количество пирамид выросло в 1,9 раза до 5,5 тыс, пишет The Moscow Times.

Почти все они (более 99%) действовали в форме краткосрочных псевдоинвестиционных интернет-проектов, пишет ЦБ. Многие предлагали быстрый и гарантированный доход от вложений в криптовалюты и криптоактивы — более 1 тыс. проектов. Остальные пирамидальные схемы обещали быстрый заработок якобы от инвестиций в более классические активы — драгоценные металлы, сырьевые товары и различные «инновационные бизнесы».

Заметно сократилось количество мошеннических схем в форме экономических игр, симулирующих инвестиционную деятельность и гарантирующих доходность, радуется регулятор. За полгода он выявил всего 74 таких игры против 252 игр годом ранее. ЦБ связывает это «в том числе с охлаждением интереса к играм-кликерам, вероятно, из-за разочарования потенциальной аудитории после обесценивания токенов одной из наиболее популярных игр». Регулятор никогда не называет конкретные компании, но, вероятно, речь может идти о токене HMSTR из игры Hamster Kombat, который, как и продвигавшийся создателем Telegram Павлом Дуровым Notcoin из похожей игры, достался не всем и подешевел в разы. Добиться большего прогресса в игре можно было, в частности, за счет привлечения друзей. Миллионы «тапали хомяка», но сколь-нибудь заметный доход получили немногие.

Пирамиды все больше работают онлайн, и мониторинг ЦБ позволяет быстро выявлять и блокировать их, часто до индексации поисковиками, рассказывал регулятор. Обратная сторона медали: такие проекты легко масштабируются, и мошенники быстро создают новые схемы.

При этом сохранились классические пирамиды, отмечал ЦБ, которые работают офлайн – «даже вернулась практика проводить презентации, обзванивать потенциальных клиентов, приглашать их в офис». Сколько денег россияне потеряли в пирамидах и других мошеннических структурах, ЦБ не сообщает.

Хотя общее число пирамид увеличилось, ЦБ выявляет их значительно быстрее, и срок их жизни сократился, отмечает директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков. Когда пирамиды становятся достаточно большими, люди активнее несут в них деньги. «Убивать пирамиды надо, пока они еще «чайники», а не пока превратились в паровозы», — призывал бывший директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

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