закрыть
10 сентября 2025, среда, 8:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Командование Вооруженных сил Польши: Это акт агрессии

3
  • 10.09.2025, 7:24
  • 7,026
Командование Вооруженных сил Польши: Это акт агрессии

Нарушение границ страны российскими дронами было беспрецедентным.

В оперативном командовании Вооруженных сил Польши заявили, что ночные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами были «беспрецедентными».

«В результате сегодняшнего нападения Российской Федерации на территорию Украины произошло беспрецедентное нарушение польского воздушного пространства объектами типа дрон. Это акт агрессии, создавший реальную угрозу безопасности наших граждан», — говорится в сообщении командования в соцсети X.

Польские военные отметили, что часть дронов, вторгшихся в воздушное пространство страны, была сбита. В настоящее время идет поиск и локализация мест возможного падения этих объектов.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох