Командование Вооруженных сил Польши: Это акт агрессии

Командование Вооруженных сил Польши: Это акт агрессии3
- 10.09.2025, 7:24
- 7,026
Нарушение границ страны российскими дронами было беспрецедентным.
В оперативном командовании Вооруженных сил Польши заявили, что ночные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами были «беспрецедентными».
«В результате сегодняшнего нападения Российской Федерации на территорию Украины произошло беспрецедентное нарушение польского воздушного пространства объектами типа дрон. Это акт агрессии, создавший реальную угрозу безопасности наших граждан», — говорится в сообщении командования в соцсети X.
Польские военные отметили, что часть дронов, вторгшихся в воздушное пространство страны, была сбита. В настоящее время идет поиск и локализация мест возможного падения этих объектов.
❗️Uwaga, w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2025
Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja… pic.twitter.com/M3FtG8Tg53
❗️Uwaga, w nocy z 9 na 10 września 2025 r. Federacja Rosyjska wykonuje kolejne zmasowane uderzenia na obiekty znajdujące sie na terytorium Ukrainy.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 9, 2025
W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury.… pic.twitter.com/fPscFKE7Cx