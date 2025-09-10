закрыть
Польша созывает срочное заседание правительства в связи с атакой российских дронов

2
  • 10.09.2025, 8:10
  • 4,862
Польша созывает срочное заседание правительства в связи с атакой российских дронов
Фото: Charter97.org

Войска территориальной обороны предупреждены о немедленных сроках явки на службу.

Польша созывает срочное заседание правительства на 8:00 (9:00 по Минску) в связи с массированным нарушением воздушного пространства страны российскими дронами, сообщает TVN24.

Командование предупредило тех, кто принадлежит к Войскам территориальной обороны, о немедленных сроках явки на службу в нескольких регионах — если будет издано соответствующее распоряжение о призыве и выданы повестки.

В районах, обозначенных красным цветом на карте ниже (охватывают Подляское, Мазовецкое, Люблинское и Подкарпатское воеводство), время явки на службу сокращено до шести часов, тогда как в «желтых» районах — те, кто принадлежат к Войскам территориальной обороны, должны быть готовы явиться на службу в течение 12 часов.

Войска территориальной обороны - (WOT) - это пятый вид войск Польских вооруженных сил после Сухопутных войск, Воздушных сил, Военно-морских сил и Сил специального назначения. Эти силы состоят как из профессиональных военных, так и из добровольцев.

