закрыть
10 сентября 2025, среда, 14:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Польше найдены фрагменты снаряда неизвестного происхождения

4
  • 10.09.2025, 14:06
  • 4,628
В Польше найдены фрагменты снаряда неизвестного происхождения

Также обнаружены обломки семи дронов.

Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши сообщило, что во время атаки Российской Федерации на Украину польское воздушное пространство неоднократно нарушали дроны.

Комментируя эту ситуацию, пресс-секретарь МВД Каролина Галецкая заявила, что после нарушения польского воздушного пространства, по состоянию на 12:00 по Минску службы обнаружили обломки семи дронов и фрагменты снаряда неизвестного происхождения.

Она сообщила, что обломки дронов были найдены в населенных пунктах: Чешники, Чоснувка, Вырики (где также был поврежден дом), Кшывовержба-Колония, Вогынь, Мнишкув и Олесно.

Фрагменты снаряда обнаружили в местности Выгалев.

Как сообщал сайт Charter97.org, премьер Польши Дональд Туск заявил, что впервые дроны, нарушившие польское воздушное пространство, прилетели не с территории Украины, а напрямую из Беларуси.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох