В Польше найдены фрагменты снаряда неизвестного происхождения 4 10.09.2025, 14:06

4,628

Также обнаружены обломки семи дронов.

Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши сообщило, что во время атаки Российской Федерации на Украину польское воздушное пространство неоднократно нарушали дроны.

Комментируя эту ситуацию, пресс-секретарь МВД Каролина Галецкая заявила, что после нарушения польского воздушного пространства, по состоянию на 12:00 по Минску службы обнаружили обломки семи дронов и фрагменты снаряда неизвестного происхождения.

Она сообщила, что обломки дронов были найдены в населенных пунктах: Чешники, Чоснувка, Вырики (где также был поврежден дом), Кшывовержба-Колония, Вогынь, Мнишкув и Олесно.

Фрагменты снаряда обнаружили в местности Выгалев.

Как сообщал сайт Charter97.org, премьер Польши Дональд Туск заявил, что впервые дроны, нарушившие польское воздушное пространство, прилетели не с территории Украины, а напрямую из Беларуси.

